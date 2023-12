BASKET COSTA: VITTORIA NEL DERBY CONTRO LA LOGIMAN BRONI

COSTA MASNAGA – La CLV-Limonta Costa Masnaga chiude il 2023 in bellezza, vincendo il derby lombardo e lo scontro diretto con la Logiman Broni, agganciandola al terzo posto in classifica e facendosi un bel regalo di Natale.

Dopo la sconfitta di Selargius, le masnaghesi hanno voglia di riscatto e lo dimostrano già nelle prime battute di gara con le scorribande di Ashley Ravelli e Vittoria Allievi (14 e 17 punti a testa) che infilano prima un parziale di 9-2 e poi, a suon di bombe e contropiedi, permettendo alle padrone di casa di chiudere il primo quarto in doppia cifra di vantaggio (19-9). Nella seconda frazione di gioco, lo scontro è perfettamente equilibrato su entrambi i fronti con Broni che tenta di rosicchiare qualche punto alle pantere che resistono e riescono a mantenere invariato il distacco all’intervallo (33-23). Buono l’impatto della giovanissima Giorgia Gorini in questo frangente e in generale lungo tutto l’arco del match.

Al rientro dalla pausa lunga una tripla di Iazenic riesce a riportare la Logiman sul -7, ma è un fuoco di paglia. Le padrone di casa mantengono i nervi saldi e respingono al mittente il tentativo di rimonta delle pavesi tornando ben presto sulla doppia cifra di vantaggio (55-38). Nel quarto quarto, l’ultimo sforzo delle lecchesi, trascinate ancora una volta da Ravelli con un altro 9-2 che vale il massimo vantaggio (+19 sul 57-38), regala alle pantere la tranquillità necessaria a gestire la vittoria nel finale. La “bomba” di una positiva Nancy N’Guessan chiude definitivamente i conti dopo un piccolo riavvicinamento delle ospiti. Buona anche la prova a 360 gradi di Bernardi e quella di Pappalardo soprattutto nella metà campo difensiva in cui ha regalato delle belle “veloci”.

Finisce 70-54 e Costa può festeggiare una bella vittoria in cui a fare la differenza è senza dubbio stata l’energia messa in campo fin da subito e con continuità. “Dopo due prestazioni decisamente negative, oggi a fare la differenza è stata l’energia che le ragazze hanno messo in campo fin dal primo minuto – commenta coach Luca Andreoli – Abbiamo commesso ancora troppi errori, ma è normale con giocatrici a corto di condizione come siamo noi in questo momento. Speriamo di recuperare tutti gli acciacchi e le problematiche fisiche durante le vacanze di Natale per poter tornare ad allenarci al meglio e continuare il nostro percorso di crescita”.

CLV-Limonta Costa Masnaga-Logiman Broni 70-54

(19-9, 33-23, 55-38, 70-54)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 14 (1/3, 3/6), Cibinetto, Osazuwa* 3 (1/4 da 2), Gorini 6 (2/7 da 3), Razzoli NE, Piatti, N’guessan* 11 (4/9, 1/3), Allievi* 17 (4/12, 0/3), Bernardi* 9 (3/5, 1/2), Pappalardo 6 (2/8, 0/2), Tibè 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 17/46 – Tiri da 3: 7/26 – Tiri Liberi: 15/17 – Rimbalzi: 42 15+27 (Allievi 14) – Assist: 20 (Ravelli 6) – Palle Recuperate: 13 (Tibè 4) – Palle Perse: 15 (Pappalardo 3) – Cinque Falli: Bernardi

LOGIMAN BRONI: Corti NE, Carbonella NE, Moroni* 8 (4/7, 0/4), Molnar* 8 (3/3, 0/1), Ianezic* 10 (2/5, 1/5), Policari* 13 (2/7, 1/3), De Pasquale, Grassia 6 (1/6, 1/2), Bonvecchio NE, Labanca, Coser* 7 (2/5, 1/5), Ferrazzi 2 (1/4 da 2)

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 15/38 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 12/20 – Rimbalzi: 46 14+32 (Coser 9) – Assist: 12 (Moroni 3) – Palle Recuperate: 10 (Ianezic 3) – Palle Perse: 23 (Moroni 8)

Arbitri: Di Franco M., Spinelli J.