BASKET DONNE SERIE A2, CHE PECCATO: COSTA PERDE A TORTONA 88-85

TORTONA (AL) – “Abbiamo giocato una buona gara. Il dispiacere per la sconfitta e per ciò che ne consegue (esclusione dalla Coppa Italia di categoria) é tanto, ma dobbiamo guardare all’intero percorso. Negli ultimi 2/3 minuti sono venuti fuori la maggiore esperienza ed il maggior talento di Castelnuovo che hanno permesso loro di strapparci i due punti”. Commenta così coach Luca Andreoli la sconfitta di sabato sera in quel di Tortona contro la capolista e favoritissima Castelnuovo Scrivia, confermatasi prima della classe.

L’amarezza per aver condotto a lunghi tratti la gara é tanta, ma l’allenatore masnaghese vede il bicchiere mezzo pieno: “Il campionato é ancora molto lungo ed i nostri margini di miglioramento sono decisamente ampissimi. Dobbiamo farci trovare più pronti nei momenti chiave delle partite e continuare a lavorare come stiamo facendo.”



CLV-Limonta nelle ultime due uscite ha mostrato segnali di crescita, la strada intrapresa é quella giusta.

La non partecipazione alle Final Four di Coppa Italia lascia l’amaro in bocca perché sarebbe stato un traguardo meritato, o meglio, un’occasione per mettersi nuovamente alla prova con le prime della classe.

Il prossimo appuntamento vede le pantere impegnate sabato a Roma, sponda Stella Azzurra, per la prima giornata di ritorno. Giro di boa con consapevolezze crescenti.

