COSTA MASNAGA – Le pantere di Costa fanno a brandelli le giraffe di Castelnuovo Scrivia anche in gara 2 e conquistano l’accesso alla finale dei playoff di Serie A2 di basket. Ad attenderle ora ci sono le tigri del Sanga Milano che, con 24 ore di anticipo, avevano già conquistato il pass.

La partita contro Castelnuovo Scrivia rimane sostanzialmente in equilibrio fino all’intervallo, ma non si ha mai l’impressione che le piemontesi possano avere la meglio. La Limonta ha energia, inerzia, idee e il calore del pubblico dalla sua, Castelnuovo appare appannata e senza veri punti di riferimento. Il primo quarto vede Eleonora Villa e Vittoria Allievi, ancora tra le migliori in campo, trascinare le proprie compagne fino al 16-11, ma un canestro dalla lunga distanza di Ravelli ricuce lo strappo e manda tutti in panchina sul 16-14.

Parte molto bene Costa nella seconda frazione (6-0) con Brossmann, Caloro e Fietta, altre colonne portanti di questa immensa squadra, e coach Nino Molino è costretto a chiamare time-out. Il primo canestro delle giraffe arriva dopo 4′ di gioco (22-16). Tibè è presente a rimbalzo difensivo e Villa/Allievi tengono su l’attacco (30-22 a 2′ dal termine). Castelnuovo reagisce e piazza un mini-break di 0-5 (30-27) e coach Seletti richiama le sue in panchina. Il parziale a sfavore continua e il quarto si chiude 30-29.

Il terzo quarto vede le pantere salire sugli scudi e raggiungere il massimo vantaggio (42-33 a 4.30 dal termine) grazie a Villa, Brossmann e Allievi e rimane tale fino alla penultima sirena (47-38). L’ultimo periodo non regala grandi strappi, il divario rimane sempre sui 9 punti, fino all’accelerata che porta le pantere sul +13 (57-44), massimo vantaggio arrivato a 1.43 dal termine. Buonissimo l’impatto di Fietta. Finisce 60-49 ed è festa.

Limonta Costa Masnaga-Autosped Castelnuovo Scrivia 60-49

(16-14, 30-29, 47-38, 60-49)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (3/7, 0/1), Osazuwa 2 (1/3 da 2), Caloro* 6 (3/3, 0/3), Villa* 16 (6/10, 0/5), Gorini NE, Razzoli NE, Villarruel, Allievi* 14 (6/10, 0/1), Bernardi, Tibè* 1 (0/5 da 2), Brossmann* 11 (3/8, 0/1) Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 22/47 – Tiri da 3: 0/11 – Tiri Liberi: 16/26 – Rimbalzi: 44 10+34 (Brossmann 16) – Assist: 15 (Brossmann 5) – Palle Recuperate: 8 (Villa 3) – Palle Perse: 12 (Fietta 3)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni*, Bernetti NE, Premasunac* 8 (4/6 da 2), Rulli 7 (2/6, 1/3), Bonasia* 4 (2/6, 0/7), Leonardi, Baldelli, Gianolla* 13 (5/14, 1/4), Ravelli 7 (0/1, 2/6), Smorto* 10 (2/2, 1/2), Castagna NE, Gatti Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 15/42 – Tiri da 3: 5/27 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 44 16+28 (Premasunac 15) – Assist: 12 (Marangoni 3) – Palle Recuperate: 7 (Marangoni 2) – Palle Perse: 17 (Rulli 3) – Cinque Falli: Smorto

Arbitri: Rezzoagli L., Mammola T.