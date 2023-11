BASKET DONNE SERIE A2: VITTORIA DEL COSTA NEL DERBY CONTRO GIUSSANO

COSTA MASNAGA – Quinto referto rosa consecutivo per la CLV-Limonta del deus ex machina Bicio Ranieri. A farne le spese le “cugine” di Giussano, neopromosse ed autrici, finora, di un ottimo inizio di stagione.

Partenza sull’acceleratore per Tibè e compagne che piazzano un break di 11-3 grazie alla spinta di una super Allievi in gas già dalle prime battute e da una buona Ravelli. Giussano si fa sotto accorciando a -4 (11-7), ma un canestro quasi allo scadere di Pappalardo ricaccia le avversarie a -6 (13-7). La lunga nativa di Catania continua il suo ottimo momento anche ad inizio secondo periodo, Allievi non smette di far male alla difesa delle Foxes, ma l’attacco masnaghese si raffredda contro la difesa molto chiusa proposta da coach Aldo Corno (21-17 a 4.21). Costa esce molto bene dal time-out a cui era stato costretto coach Andreoli e, grazie ad una serie di canestri di Angelica Tibè, le padrone di casa vanno al riposo lungo avanti 32-21.

All’uscita dagli spogliatoi l’inerzia é ancora totalmente a favore delle biancorosse e, a 2′ dalla fine della terza frazione, la CLV-Limonta raggiunge il massimo vantaggio (48-32) trascinate da un’incontenibile Allievi (anche una tripla per lei) e da una martellante Tibè. Il quarto si chiude 50-36. Ultimo periodo senza grandi sussulti, ma con una Osazuwa solida sotto le plance, autrice del canestro del massimo vantaggio della partita (60-39 a 6′) grazie ad un passaggio dietroschiena al bacio di Allievi.

La gara finisce 72-48 tra gli applausi del pubblico amico.