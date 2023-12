BASKET, LE LBW BATTONO VILLAGUARDIA. PARTITA SU DUE CAMPI CAUSA… PIOGGIA

VILLAGUARDIA/FINO MORNASCO (CO) – Incredibile nel Comasco: la LBW vince una partita interminabile, giocata su due campi, che si è conclusa a mezzanotte contro Villaguardia.

Ma andiamo con ordine per raccontare cosa è successo: il match era previsto sul campo di Villaguardia e così è stato per quasi due tempi dove la LBW ha concesso poco o nulla alle avversarie in difesa lasciando solo 7 punti. A 4’50” dalla fine del secondo periodo sul punteggio di 7-17 per le lecchesi, la gara è stata interrotta per impraticabilità del terreno di gioco per via di gocce di acqua che provenivano dal tetto del palazzetto e cadevano sul campo. Dopo quasi mezz’ora di attesa la società di casa ha trovato un campo vicino per poter proseguire la partita e quindi le squadre si sono trasferite alla palestra comunale di Socco di Fino Mornasco per completare il match.

E qui la gara è proseguita con il solito copione che ha visto la squadra di Canali controllare il match e andare all’intervallo sul +15 (7-22). Nel secondo tempo le lecchesi hanno mantenuto sempre alta l’intensità difensiva aumentando progressivamente il vantaggio che ha toccato il +27 all’inizio del quarto periodo (17-44), chiudendo con ampio margine il match. Nel finale poi la squadra di casa- ha ridotto le distanze.

Il commento di coach Valentina Canali: “Anzitutto ringrazio la società di Villaguardia per essersi adoperata per trovare una palestra alternativa dove poter terminare la gara. Voglio dire brave alle mie ragazze perché non era facile, dopo una pausa di oltre mezz’ora e uno spostamento in auto, ritrovare concentrazione e fluidità, invece sono state subito “sul pezzo”. Oggi abbiamo giocato una partita molto buona in difesa, di grande energia e applicazione. E questo ci ha portato ad attaccare di conseguenza con ritmo e buone collaborazioni, mostrando anche azioni veramente pregevoli. Dato importante, siamo riuscite ad abbassare le palle perse, cosa che ho richiesto esplicitamente, quindi bene. Purtroppo le percentuali sono sempre molto deficitarie (14/49 da 2, 1/12 da 3) e anche quando costruiamo veramente bene, non riusciamo a capitalizzare e non veniamo premiate. Oggi siamo state brave, continuiamo a lavorare”.

Domenica prossima si giocherà l’ultima partita del 2023 con le lecchesi che saranno impegnate in casa a Malgrate con il Basket Cantù. Inizio alle 18.

VILLAGUARDIA–LBW LECCO 26-47

(parziali: 5-12, 7-22, 16-40)

Villaguardia: Benzoni 3, Panella, Bianchi 7, Galbiati 2, Okland 2, Longoni 6, Della Bosca, Dalle Ave 4, Limonta 1, Clerici, Mariani, Fasola 2.

All.: Molteni.

LBW LECCO: Bassani 12, Aondio 2, Chitelotti 3, Galli 5, Scola 2, Donghi 4, Davide 3, Oggioni 4, Oddo 2, Ratti, Fumeo 2, Capellini 7.

All.: Canali.