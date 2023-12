CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: IL LECCO ESPUGNA MODENA, RISULTATO 6-5

MODENA – Pomeriggio da incorniciare quello vissuto oggi sul campo del Modena Cavezzo dal Lecco. I blucelesti, guidati per la seconda volta in panchina da Marcio Moratelli, si impongono sui gialloblù di casa per 6-5 e centrano la prima vittoria lontano dal Palataurus di questo campionato. Per la prima volta il Lecco riesce a vincere due gare consecutive e per la decima gara su dieci è la prima squadra a trovare la via del gol. Statistiche a parte, tante le emozioni in terra modenese nel match valido per l’11^ giornata del girone A di Serie A2 Élite.

Privo di Espindola per squalifica, il Lecco ritrova Rivella e fa debuttare tra i pali il giovane classe 2004 Gattarelli. L’avvio di partita è equilibrato e per vedere il primo gol bisogna attendere la giocata sulla sinistra di Javi Roni all’8′ (foto in copertina), bravo a superare un avversario e infilare Vezzani per lo 0-1. Al 13′ un errore di Guina in fase di impostazione porta al pareggio di Melo, ma neanche 1′ più tardi Valdes, servito dallo stesso Guina, rimanda avanti gli ospiti con un diagonale dalla destra. Al 15′ è Rivella a perdere palla a centrocampo, il Modena riparte velocemente e Dudu Costa firma il 2 pari. Lo stesso numero 11 di casa, a Lecco nella stagione 2014/15, devia in porta di petto una punizione di El Madi al 18′ e manda le squadre al riposo sul 3-2.

La ripresa inizia con l’espulsione di Vezzani dopo neanche un minuto di gioco a causa di un tocco di mano ravvisato dall’arbitro Bernardino di Terni. Con l’uomo in più, è capitan Hartingh a ristabilire la parità. Tornati 5 contro 5 il Modena punta sul portiere di movimento, ma la doppietta di uno straordinario Guina, in gol al 10′ e al 12′, indirizza la sfida sui binari favorevoli ai blucelesti. Al 15′ Valdes regala palla a Dudu Costa che firma la personale tripletta per il 4-5, salvo poi consegnare a Javi Roni un pallone che va solo insaccato nella porta sguarnita: 4-6.

A 1’44” dal termine El Madi va a segno e prova ad accendere il finale, ma il risultato non cambia più e il Lecco torna a casa con i 3 punti sul 5-6.