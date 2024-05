BELLANO – La bellanese Arianna Angelozzi intende distruggere il boomerismo. Il boomer sostanzialmente è una persona “su di età” che non capisce il linguaggio e i modi di fare del mondo giovanile.

Nasce così ‘Sboomerati, Dizionario per boomers’, per ora in vendita su Amazon Books in versione cartacea ma che, visto il successo, potrebbe arrivare anche in versione full digital…