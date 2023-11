BARZIO – “La chiesa deve difendere la vita, non benedire chi la toglie per passione“. Questo il motivo del blitz di Fronte Animalista nella chiesa di Barzio dove era in programma la benedizione dei cacciatori, con una manifestazione silenziosa dove a parlare sono stati gli slogan bene esposti sulla gradinata che conduce a Sant’Alessandro.

“Ci siamo recati a Barzio per protestare contro la decisione della Chiesa del paese di onorare San Uberto considerato il patrono dei cacciatori. Crediamo – spiegano gli attivisti – che la Chiesa debba difendere la vita e non accogliere e benedire chi la vita la toglie in nome di una passione/sport”.