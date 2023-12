BILANCIO REGIONE, PIAZZA: “UN O.D.G. PER INVESTIMENTI NELLA SANITÀ LECCHESE”

LECCO – “Gli investimenti in sanità rappresentano un volano di innovazione e miglioramento della qualità che supporta la cura e migliora gli esiti di salute, per questo motivo, in occasione della sessione di bilancio di previsione 2024 -2026 prevista per la prossima settimana in Consiglio regionale, ho presentato su indicazione dei capigruppo di maggioranza un ordine del giorno che riguarda importanti investimenti per l’innovazione tecnologica in numerosi presidi ospedalieri lombardi”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

“Sono particolarmente soddisfatto – prosegue Piazza – che l’ordine del giorno, tra le altre cose, impegni la Giunta di Regione Lombardia al finanziamento di 4,5 milioni di euro per la realizzazione della nuova sala ibrida multimodale (angio-TC), fusione di una sala operatoria con una sala radiologica, da destinarsi ai blocchi operatori del Presidio Ospedaliero Manzoni di Lecco. Tale presidio risulta fondamentale per un ospedale polispecialistico come quello lecchese e lo riallineerebbe a tutti gli altri grandi presidi lombardi che ne sono già dotati. Nello specifico, l’intervento di realizzazione della sala ibrida riguarda una combinazione di equipaggiamenti di una sala chirurgica tradizionale con un avanzo sistema angiografico fisso collegato ad una sala di controllo e a monitor multipli”.

“Un investimento doveroso considerato che il Presidio Ospedaliero di Lecco è sede di una SC di Chirurgia Vascolare di II livello per la quale l’implementazione di una sala ibrida nell’ambito del dipartimento cardio-vascolare costituirebbe un significativo passo avanti non solo in termini di sicurezza ed efficacia dei trattamenti per i pazienti ma anche di sicurezza per gli operatori e il personale di sala. La nuova sala ibrida rappresenta la volontà di continuare a investire sul P.O. di Lecco e anche questo investimento dimostra ancora una volta l’attenzione e la necessità di garantire al paziente risultati ottimali in termini di innovazione tecnologica. Vista l’importanza dell’intervento e poiché ritengo necessario perseguire il continuo miglioramento della qualità continuando ad investire nelle strutture sanitarie pubbliche lombarde, auspico che l’ordine del giorno venga approvato nelle prossime sedute consiliari”.

“Ringrazio il Direttore generale dell’ASST di Lecco Paolo Favini – conclude Piazza – per aver segnalato a Regione Lombardia l’opportunità di questo ambizioso progetto di modernizzazione dell’azienda sanitaria lecchese al fine di assicurare prestazioni sempre più efficaci per la salute dei cittadini”.