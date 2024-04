BMX GARLATE: MARCO RADAELLI SUL PODIO A ZOLDER

GARLATE – Cinque riders della Bmx Garlate sono stati impegnati a Zolder, in Belgio, per le gare inserite nel calendario Uci e valide per la terza e quarta tappa del circuito di Coppa Europa. Un lungo ponte pasquale, agonisticamente parlando, decisamente agrodolce per la società garlatese del presidente Andrea Radaelli.

Si inizia con il brutto infortunio capitato a Gabriele Cattaneo, con il giovane pilota lecchese che è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una frattura del polso. Nella prima giornata di gare, quelle del sabato, il bilancio per il team garlatese non è certamente soddisfacente. L’ex campione del mondo Junior, Marco Radaelli, esce agli ottavi (dopo aver vinto qualificazione e sedicesimi di finale), nella gara riservata agli Under 23, mentre Davide Cattaneo lascia la competizione internazionale ai sedicesimi di finale. Nella stessa categoria Boys 15/16 anni Alex Gilardi esce subito nella manche di qualificazione.

Nella giornata di Pasqua, invece, splendida performance di Marco Radaelli. Con carattere, determinazione, e convinzione, il pilota di Garlate conquista un brillante terzo posto, giungendo alle spalle dell’olandese Jason Noordam e del francese Alexis Pieczanowski. Per Alex Gilardi e Davide Cattaneo, purtroppo, l’eliminazione nelle manches di qualificazione. Buona la prestazione di Martino Caslini (Boys 14) uscito per un soffio (giungendo quinto) ai quarti di finale.

Nel giorno di Pasquetta, infine, a difendere i colori della Bmx Garlate, il solo Martino Caslini, con il giovane rider che archivia la sua esperienza a Zolder chiudendo quinto nella sua batteria dei quarti di finale.