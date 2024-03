BUONA PASQUA DA LECCONEWS. LE NOTIZIE TORNANO DOPO LE FESTE (SALVO EMERGENZE)

LECCO – Anche la nostra redazione si prende una breve vacanza pasquale. L’informazione tornerà regolarmente on line nella serata di lunedì 1 aprile – ma fino ad allora terremo aperta una “finestra” in caso di notizie particolarmente rilevanti. Giusto il tempo di festeggiare poi saremo nuovamente sul pezzo con i nostri consueti aggiornamenti quotidiani.

Rimangono aperte e funzionanti anche durante le feste le pagine su Facebook di LeccoNews, Civate News, Lario News, Valsassinanews, Ballabio News, il Canturino News, e Valnews.

Tanti auguri a tutti i nostri lettori e un grazie per l’attenzione con cui ci state seguendo sempre più numerosi su Lecco News e le altre testate del nostro gruppo editoriale: 500mila lettori al mese per il primato dell’informazione locale on line.