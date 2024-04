CAI LECCO: OLTRE 90 VOLONTARI PER IL “SASSO A SASSO” SULLA MULATTIERA CEREDA-MONTALBANO

LECCO – Grande successo per l’evento “SASSO A SASSO” promosso dal Club Alpino Italiano – Sezione Lecco per 150° anniversario durante il weekend del 20 e 21 aprile. Decine di persone, suddivise in due giorni, hanno partecipato alla manutenzione dei sentieri lungo la mulattiera Cereda – Montalbano, sotto la guida di un mastro ticinese esperto nella costruzione e nel restauro di muri a secco e selciati.

Tra coloro che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, ci sono l’assessore all’Attrattività Territoriale (con delega alla montagna) del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo, il presidente del CAI Lecco Adriana Baruffini e il presidente del CAI Lombardia Emilio Aldeghi. Con loro numerosi studenti, italiani e stranieri, del Politecnico di Lecco, cittadini e appassionati.

I presidenti Aldeghi e Baruffini hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa che ha coinvolto decine di persone, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nella conservazione del patrimonio naturale e delle montagne. L’evento è stato voluto e proposto dal gruppo sentieri del CAI Lecco, coordinato da Sergio Poli e curato per l’occasione da Paolo Colombo.

“Giornata memorabile – commenta proprio Paolo Colombo – Novanta persone che con un lavoro ciclopico hanno messo fine a decenni di abbandono e incuria. Centinaia i viaggi di carriole che hanno permesso di riportare alla luce un strada selciata sensazionale. Un’attività che mi sento di definire una pagina di storia, di cura, di amore, di rispetto per la propria Terra”. Le due giornate sono state allietate da momenti di confronto e di festa presso la Baita degli Alpini di Bressanella.

Questi i prossimi eventi per il 150° di CAI Lecco: 6 maggio alle 20:45 “Dove hai la testa?” Serata con il Soccorso Alpino di Lecco e della Valsassina: racconti, immagini e consigli (Sala don Ticozzi). Il 10 e 11 maggio il convegno “Antonio Stoppani scienziato e pioniere della divulgazione scientifica”. A duecento anni dalla nascita. Eremo del Monte Barro – Galbiate alle 9. Il 19 maggio “Come nasce e come si mantiene una falesia”, un incontro con Delfino Formenti e concerto in quota con tributo a Rino Gaetano del gruppo Fabbricando Case, Falesia e Rifugio Stoppani dalle 14 in avanti. Infine il 22 maggio una serata celebrativa “Il 22 maggio 1874 nasce il CAI Lecco” con racconti, canti e luci per il compleanno dei 150 anni, presso l’Auditorium Casa dell’Economia – Lecco via Tonale 28 alle 20:45.