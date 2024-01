CALCIATORI LECCHESI: A CANTORE (JUVE) LA SUPERCOPPA ITALIANA DONNE

LECCO – Ancora ferma (fino a venerdì, con il Lecco in campo a Catanzaro) la B, hanno giocano regolarmente in questo inizio di 2024 Serie A e la terza categoria del calcio nazionale: la C.

Nel massimo campionato, il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (in campo dal 25’ della ripresa) espugna Empoli con un netto 0-3; restano al palo invece in Salernitana-Juventus 1-2 il galbiatese Manuel Locatelli (squalificato) mentre nelle fila campane marca visita il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, complice un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa tre settimane.

In Serie C, nella prima di ritorno impattano 0-0 a Zanica l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (in panchina) e il Vicenza. Perde la Giana Erminio 1-2 in casa con la Pro Patria, nei locali panchina per il portiere di Casatenovo Carlo Pirola, esce senza punti anche la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) sconfitta 3-2 a Benevento. Da registrare poi la vittoria ottenuta dal Renate del galbiatese Marco Anghileri (in campo 90’) che batte a Meda 3-1 il Firenzuola – secondo acuto consecutivo quindi per la truppa del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo.

Dopo un intero girone in cui è rimasto a guardare (lo scorso anno era un tesserato dell’Entella), ha finalmente trovato una collocazione il difensore di Merate Luca Barlocco, fresco arrivo in casa Monopoli. L’esordio tuttavia non è stato dei più fortunati: i pugliesi sono stati sconfitti a domicilio 1-2 dalla Casertana, seconda forza del girone e il brianzolo è rimasto in campo sino al 28’ della ripresa.

Due dati sulla carriera del neo Monopoli: dopo le varie esperienze nelle giovanili di Atalanta e Juventus ecco l’approdo tra i grandi, prima alla Carrarese (33 presenze), quindi due anni ad Alessandria (42 gare), uno a Piacenza (37 gettoni), due a Vicenza con 41 match totali e altri 43 all’Entella. Barlocco inoltre ha anche collezionato 25 partite in B: 22 a Vicenza e tre a Vercelli nella sua breve esperienza piemontese, cinque invece i gol segnati – tutti in Serie C.

Nel calcio femminile, fermo il campionato di A si è disputata a Cremona la finale di Supercoppa italiana tra la Juventus e la Roma campione d’Italia in carica. Il trofeo se lo sono portate a casa per 2-1 le bianconere dell’esterno alto di Missaglia Sofia Cantore, rimasta in campo sino al 28’del secondo tempo. Nella prima frazione la nostra si è “mangiata” il gol del 2-1 spedendo maldestramente sul fondo da due passi, con un ginocchio, una palla che chiedeva solo di essere sospinta in rete a porta sguarnita.

Intanto proprio la società capitolina sembra intenzionata a battere la pista Cantore anche nel mercato di gennaio: già corteggiata nella sezione estiva, le capitoline hanno tentato un nuovo assalto verso l’attaccante della Juventus e della nazionale azzurra – ma a oggi il team torinese pare non voler prendere in considerazione la proposta.

Alessandro Montanelli