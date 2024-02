CALCIATORI LECCHESI: GIOIE E DOLORI PER I NOSTRI ALFIERI LUNGO LO STIVALE

LECCO – Davvero tante le partire “consumate” in questo turno di campionato per i professionisti della provincia lecchese. Al solito si alternano risultati soddisfacenti e altri meno: in serie A impatta 2-2 a Verona la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) – cede miseramente al Brianteo invece il Milan del difensore di Annone Davide Bartesaghi (panchina) superato dal Monza 4-2, in precedenza i rossoneri nella gara d’andata dei playoff di Europa League avevano sconfitto 3-0 i francesi del Rennes, con “Barte” ancora in panchina.

In cadetteria tre punti d’oro in ottica salvezza li porta a casa lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (entrato al 41’della ripresa), che asfalta 4-2 il Cittadella. Doppio turno in serie C, in settimana il Renate del galbiatese Marco Anghileri (in campo sino al 28’del secondo tempo) si rifà del momento negativo espugnando 1-3 Trieste, perde invece l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) a Zanica 0-1 nel derby bergamasco con l’Atalanta Under 23. Cade a Gongorzola la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina), 1-2 con il Legnago mentre finisce 0-0 Francavilla-Turris, assente per squalifica tra gli ospiti l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi – da ricordare che questa sera la Turris rimette piede in campo nel posticipo interno contro il Potenza.

“Piange” il Monopoli del meratese Luca Barlocco (impiegato fino al 25’ s.t), sconfitto 3-2 a Foggia; peccato che i pugliesi non raccolgano punti nemmeno domenica tra le mura amiche (il ‘nostro’ è in campo sino al 33’ della ripresa), violate per 0-1 dal Latina. Nel fine settimana arrivano anche un pareggio e una sconfitta: il Renate (Anghileri in campo sino al 13’ s.t.) perde 0-2 a Meda con il Vicenza, di contro esce imbattuto da Verona l’Albinoleffe che pareggia 1-1 con la Virtus e Gatti tra i seriani gioca l’intero match.

Nella Serie A femminile doppio impegno con vittoria esterna della Juventus a Milano (0-2) contro l’Inter; nelle piemontesi l’attaccante di Missaglia Sofia Cantore è protagonista fino a 19 minuti dalla fine. A mani vuote resta invece il Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (90’) nello 0-1 di Seregno con la Fiorentina, azzurre lariane che si rifanno sabato imponendosi 3-4 a Pomigliano e qui Gilardi resta in panchina. Infine la Juventus travolge a Biella 4-1 il Napoli, Cantore rimane accomodata in panchina.

Nel calcio rosa è terminata la prima fase, ora da 16 marzo al 19 maggio verranno disputati playoff scudetto e pool retrocessione, con Juve impegnata nella lotta al titolo e Como per mantenere la categoria.

Classifica finale: Roma 51, Juventus 43, Fiorentina 39, Sassuolo e Inter 26 (squadre qualificate alla pool scudetto), quindi Milan e Como 21, Sampdoria 18, Napoli, Pomigliano 6 punti lotteranno per rimanere in massima serie.

Alessandro Montanelli