CALCIO A 5, LECCO VINCE LA “BATTAGLIA” IN LIGURIA NEL MATCH DEI 4 ESPULSI

CAMPO LIGURE (GE) – Il Lecco espugna per 4-1 il campo del CDM Futsal e si regala un Capodanno di festa. 13^ e ultima giornata di andata per il girone A di Serie A2 Élite e in quel di Campo Ligure succede veramente di tutto. Ben 4 espulsioni, squadre in campo a un certo punto 4 contro 3 e agonismo altissimo dall’inizio alla fine. Dopo l’1-1 all’intervallo, è la ripresa a regalare emozioni infinite, ma a far festa alla fine sono i blucelesti.

Il Lecco parte forte ed Espindola non trova il gol a tu per tu con Siqueira dopo pochi secondi. Risposta ligure con il diagonale sull’esterno della rete di Boaventura dalla sinistra. Al 3′ Guina scambia con Espindola e calcia alto dal limite, subito dopo Siquiera nega il gol al rasoterra di Kullani da fuori. Al 6′ occasioni per Ferri da una parte e Foti dall’altra, ma a spuntarla sono Siquiera e Gattarelli. All’8′ il CDM è già quota 5 falli, ma poi gli arbitri non ne fischiano più e poco dopo un triangolo tra Fabinho e Ortisi porta quest’ultimo a sfiorare il palo. 3′ più tardi Siqueira in uscita si salva su Mattaboni lanciato a sinistra, ma nulla può pochi istanti dopo sul preciso tocco di Guina che, su un pallone ben difeso da Ferri davanti alla porta, sblocca il risultato. Espindola va subito vicino al raddoppio, poi Siqueira lo nega di pugno ad Hartingh dalla sinistra. Il Lecco spinge, ma viene punito in contropiede al 17′ dal colpo di testa di Siqueira, spintosi in avanti dopo aver fatto ripartire rapidamente l’azione dei suoi, sull’assist di Ortisi. A 1′ dall’intervallo Gattarelli è attento sulla botta da fuori di Boaventura e le squadre rientrano negli spogliatoi sull’1-1.

La ripresa inizia con due spunti di Kullani, uno fuori non lontano dal palo e l’altro respinto da Siqueira. Al 3′ corner di Guina dalla destra e Mattaboni riporta avanti i blucelesti. CDM pericoloso su punizione due volte con Foti, Gattarelli respinge, poi Ramon eccede nelle proteste al 9′ e viene espulso dando il via alla sagra dei rossi. Passano 15″ e Gattarelli tocca di mano fuori dall’area in uscita finendo a sua volta negli spogliatoi. Si gioca 4 contro 4, ma il secondo giallo a Kullani, dopo altri 40″, lascia il Lecco addirittura in 3 e concede un tiro libero a Boaventura. Di Tomaso si supera e respinge la sua conclusione. Al CDM viene concesso un altro tiro libero e questa volta Di Tomaso respinge su Foti. Tornati finalmente 5 contro 5, con poco più di 6′ da giocare, sono i liguri a far girar palla, ma un fallaccio di Foti su Ferri vale il quarto rosso del match. Ora è il Lecco a giocare con un uomo in più e Siqueira alza sulla traversa una conclusione di Rivella, che spreca poi a tu per tu col portiere di casa, prima di siglare il 3-1 a 3’13” dal termine. Il CDM prova il portiere di movimento e viene punito dal 4-1 di Ferri che chiude la contesa.

CDM FUTSAL-LECCO 1-4

Marcatori: 15’37” p.t. Guina (LC), 16’44” Siqueira (C), 1’35” s.t. Mattaboni (LC), 16’33” Rivella (LC), 18’44” Ferri (LC).

CDM FUTSAL: Siqueira (1), Foti, Ortisi, Fabinho, Boaventura; Parodi, Mentasti, Ramon, Lombardo, Avellano, Ricci, Parodi.

All. De Jesus.

LECCO: Gattarelli, Espindola, Guina (1), Mattaboni (1), Kullani; Di Tomaso, Valdes, Hartingh, E.Moratelli, Panzeri, Rivella (1), Ferri (1).

All. M.Moratelli.

Arbitri: Prisco di Lecce e Buonocore di Castellammare di Stabia.

Espulsi: Ramon, Foti (C), Gattarelli, Kullani (LC).