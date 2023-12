CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: LECCO VINCE ALL’ULTIMO SECONDO CON MATTABONI

LECCO – Il Lecco torna a vincere e lo fa con un gol all’ultimo secondo di gioco! Epilogo da sogno oggi al Palataurus in occasione della gara valida per la 10^ giornata del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti, guidati per la prima volta in panchina da Marcio Moratelli e in campo da Thiago Guina, al rientro dopo 4 giornate di squalifica, battono 4-3 lo Sporting Altamarca. L’eroe di giornata è il classe 2002 Kristian Mattaboni, autore della rete decisiva che ha letteralmente fatto esplodere la gioia dei tifosi presenti. Il Lecco centra così la terza vittoria stagionale e sale a quota 10 punti in classifica. Unica nota stonata odierna è stata l’espulsione di Espindola che salterà così l’importante trasferta di sabato prossimo contro il Modena Cavezzo.

Pronti via e sono Javi Roni da una parte e Houenou dall’altra a sfiorare il gol. A sbloccare il risultato è De Donato, al 6′, bravo a sfruttare un pallone recuperato da Ferri e battere Miraglia dopo un pregevole spunto personale a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Il Lecco è in palla e all’8′ arriva il meritato raddoppio di Espindola. Al 10′ diagonale a lato di poco di Kullani, mentre al 13′ Mattaboni centra prima il palo e poi impegna il portiere ospite. Entrambe le squadre arrivano al quinto fallo, ma a commettere il sesto sono i blucelesti, a causa di una sbracciata a centrocampo di Kullani sulla pressione di Koren. Dal dischetto Houenou accorcia per i veneti. Passano 2′ e anche il Lecco usufruisce di un tiro libero, ma Ferri si fa murare la conclusione da Kovacevic, entrato appositamente al posto di Miraglia.

Squadre al riposo sul 2-1 e nella ripresa, al 6′, Espindola è sfortunato, in fase di caduta, nel toccare di braccio un pallone in area. Per lui secondo giallo ed espulsione, con Houenou a trasformare il rigore del 2 pari. Il Lecco accusa il colpo e 1′ dopo uno schema su calcio di punizione consente a Koren di ribaltare il risultato a favore degli ospiti. Il Lecco non demorde e dopo un palo clamoroso di Guina al 10′ e un diagonale sull’esterno della rete di Mattaboni al 15′, il duo Moratelli-Guina opta per il portiere di movimento, venendo premiato dalla bordata di Javi Roni dalla sinistra che si infila per il 3-3. Il finale è infuocato e proprio allo scadere Mattaboni insacca il pallone del definitivo 4-3 dopo uno spunto di Javi Roni sulla sinistra.

LECCO-ALTAMARCA 4-3

LECCO: Di Tomaso, Espindola (1), Mattaboni (1), Guina, Javi Roni (1); Gattarelli, Valdes, De Donato (1), Panzeri, Rubinacci, Kullani, Ferri. All. Moratelli.

ALTAMARCA: Miraglia, Houenou (2), Maltauro, Koren (1), Cerantola; Kovacevic, Milovanovic, Bon, Modesto, Boscaro, Delmestre, Zarantonello. All. Pagana.

ARBITRI: Loni di Cagliari e Terzini di Pescara.

NOTE – Espulso: Espindola (L) 6’st. Ammoniti: Valdes, Kullani (L), Bon, Maltauro, Koren, Delmestre (A).