CALCIO A 5. LA VITTORIA? UN’ARABA FENICE: LECCO PERDE A MESTRE 3-2

MESTRE – Niente da fare. Il Lecco perde 3-2 al PalaFranchetti contro la Fenice VeneziaMestre e manca l’occasione per staccarsi dalla parte bassa della classifica del girone A di Serie A2 Élite. I blucelesti di mister Fratini riescono per l’ottava volta in altrettante gare di campionato a portarsi in vantaggio, ma l’esito finale del match è ancora una volta negativo e non può che lasciare l’amaro in bocca per una classifica che a inizio stagione ci si sarebbe aspettata ben diversa.

La cronaca. Lecco in vantaggio al 2′. Espindola ruba palla a centrocampo servendola sulla destra a Ferri che di prima intenzione sblocca il risultato. Immediato il pareggio di Baloira da fuori area su assist di Di Fonzo. Lo stesso Di Fonzo e Javi Roni sfiorano il vantaggio per la propria squadra, poi al 5′ spunto di Hartingh che salta Persec e vede la sua conclusione deviata in angolo. Sulla conseguente battuta, botta di Espindola da fuori e palla che si stampa sulla traversa. Passa 1′ e Bui ci prova dalla destra, trovando la sfortunata deviazione di Mattaboni a due passi dalla porta che vale il 2-1 veneto. All’8′ Di Tomaso respinge la botta dalla distanza di Ceccon, così come Feverati dalla parte opposta quella di Hartingh dalla destra. Al 12′ bravo ancora Di Tomaso a tu per tu con Di Fonzo, poi è Mattaboni a sfruttare una suolata di Javi Roni sulla sinistra e insaccare il 2 pari da posizione defilata al 14′. Mattaboni protagonista anche pochi istanti dopo, ma Feverati respinge ripetendosi subito dopo su Javi Roni. Al 18′ conclusione di Ceccon dalla distanza con Di Tomaso attento.

La ripresa inizia a ritmi alti e il Lecco è pericoloso soprattutto con Valdes al 4′ servito da Hartingh, diagonale dalla destra respinto da Feverati, e con lo stesso Hartingh che sfiora il palo al 9′. A spingere maggiormente sono i blucelesti, ma il loro possesso palla è sterile e a segnare è Persec, al 15′ su assist di Di Fonzo.

Fratini risponde con Ferri portiere di movimento ed Espindola non trova la porta girandosi a centro area a 44″ dalla fine. A 3″ dalla sirena palo di Ferri, palla a Mattaboni e miracolo di Feverati che condanna il Lecco alla quinta sconfitta in campionato.

FENICE MESTRE-LECCO 3-2

FENICE: Feverati, Persec (1), Di Fonzo, Caregnato, Baloira (1); Yaghoubian, Patrizio, Moscoso, Ceccon, Stefanon, Bui, Bellu.

All. Landi.

LECCO: Di Tomaso, Hartingh, Ferri (1), Javi Roni, Espindola; Sportoletti, Kullani, Valdes, De Donato, Panzeri, Mattaboni (1), Quagliero.

All. Fratini.

Arbitri: Zingariello di Palermo e Pulimeno di Roma1.