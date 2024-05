RICCARDO MAZZOLENI VINCE LA SESTA BORSA DI STUDIO “VITTORIO PROSERPIO”

LECCO – È Riccardo Mazzoleni, studente al secondo anno di Ingegneria della Produzione Industriale, ad aggiudicarsi il premio della Borsa di Studio “Vittorio Proserpio”, volta a incentivare la formazione accademica di eccellenza. La borsa di studio in memoria dell’ing. Vittorio Proserpio, scomparso improvvisamente nel maggio 2015 e molto caro alla Città di Lecco, è stata istituita grazie al contributo di Enrica Crippa, moglie del noto dirigente, e di Lario Reti Holding S.p.A., di cui l’ing. Proserpio è stato il primo presidente. La borsa di studio è rivolta agli studenti meritevoli iscritti al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio e Ingegneria della Produzione Industriale al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

Il vincitore ha commentato così il suo successo: “Ci tenevo a ringraziare la signora Crippa e Lario Reti Holding per l’assegnazione della borsa di studio. Sono molto orgoglioso di essere stato insignito di tale premio, il quale è un’importante conferma personale per l’impegno messo durante il mio percorso accademico e che mi proporrò di mantenere negli anni futuri.”

Nelle parole di Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding S.p.A., la finalità di questo riconoscimento che, fin dalla sua prima istituzione, è volto a incentivare la formazione accademica di eccellenza: “Questa borsa di studio è un segno di riconoscimento della passione e della professionalità di Vittorio Proserpio, doti che gli hanno consentito di portare Lario Reti Holding ad essere un punto di riferimento e di efficienza per la Provincia. Siamo orgogliosi di continuare a contribuire allo sviluppo della formazione, della professionalità, dell’innovazione e del prestigio del Polo territoriale di Lecco, temi che furono sempre cari al compianto Ing. Proserpio.”

“Nella volontà della signora Crippa e di Lario Reti Holding, che ringrazio di cuore, la borsa di studio ‘Vittorio Proserpio’ nasce con l’obiettivo di accompagnare lo studente per l’intero percorso universitario” – commenta Manuela Grecchi, prorettore del Polo territoriale di Lecco – “Studiare al Politecnico richiede impegno e dedizione; invito il nostro Riccardo a dare sempre il massimo in modo che possa mantenere i requisiti di merito previsti dal bando che gli permetteranno di beneficiare della borsa di studio fino al conseguimento della laurea”.