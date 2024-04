CALCIO A 5: SOTTO 0-3, IL LECCO RIBALTA IL MODENA E VINCE 4-3

LECCO – Vittoria quanto mai sofferta per il Lecco contro il Modena Cavezzo nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di calcio a 5. I blucelesti vanno sotto 0-3, ma riescono a rimontare sul 4-3 e conquistare tre punti fondamentali per continuare a lottare per un posto nei playoff. Un Lecco troppo pasticcione spreca diverse occasioni in avvio, poi regala letteralmente tre reti agli avversari e, nella ripresa, trova con il portiere di movimento le giocate decisive per ribaltare l’inerzia di una gara che a 7′ dalla fine sembrava compromessa.

La cronaca si apre con i blucelesti in pressione offensiva. Al 2′ Dal Maz respinge un rigore di Ferri concesso per tocco di mano in area, poi Espindola e Tortorella non riescono a ribadire in rete. Pochi istanti dopo Hartingh deve fare i conti con Dal Maz e il palo nel giro di pochi secondi, poi sfiora il palo dalla sinistra su assist di Espindola. Al 5′ ci prova anche Regini e Dal Maz mette in angolo. Al 9′ contropiede 3 contro 1 sprecato dal Lecco che subisce la ripartenza ospite e lo 0-1 firmato da Vlasi. Gattarelli è bravo a negare subito il raddoppio a Dudu Costa, mentre al 12′ Regini, al volo su corner dalla destra di Valdes, calcia fuori di poco. El Madi salva sulla linea una conclusione di Kullani, poi Regini si vede deviare in angolo dal portiere ospite un’altra bella conclusione.

Il Lecco inizia a commettere errori a ripetizione in fase di passaggio, come quello di Kullani al 16′ che lancia Dudu Costa verso lo 0-2. Passano 2′ e Gattarelli esce a metà campo sbagliando l’intervento e per El Madi è un gioco da ragazzi insaccare il tris gialloblù a porta vuota. Nell’ultimo minuto del primo tempo il Lecco reagisce. Valdes trova il gol a due passi dalla porta su un diagonale da sinistra di Espindola, poi si vede respingere sulla linea il possibile 2-3.

Al ritorno in campo nella ripresa il Lecco parte con il giusto piglio e schiaccia gli avversari nella propria area, trovando anche diverse conclusioni insidiose, ma sfortunate, come quelle di Rivella, respinta dal portiere, e di Tortorella sull’esterno della rete dalla destra. All’8′ Gattarelli mette in angolo su Gargantini. Al 10′ Ferri pesca Hartingh sul palo lontano, scivolata del capitano e miracolo di Dal Maz. La porta ospite sembra stregata al 13′, quando Kullani devia di testa un rilancio di Gattarelli e la palla sbatte sulla parte alta della traversa.

A 6’55” dalla fine Moratelli schiera Rivella come portiere di movimento e viene premiato 20″ dopo dal 2-3 di Espindola dalla sinistra. La rete del brasiliano accende il Palataurus e al 15′ è Regini, su assist di Espindola, a insaccare il 3 pari. Il Lecco sembra ora padrone del campo e un gran gol dalla distanza dello stesso Regini vale il sorpasso sul 4-3 a 4′ dalla fine. Il Modena risponde a sua volta con Aieta portiere di movimento, ma il giro palla ospite è poco efficace e il Lecco chiude vittorioso.

LECCO-MODENA CAVEZZO 4-3

LECCO: Gattarelli, Hartingh, Ferri, Espindola (1), Rivella; Di Tomaso, E.Moratelli, Valdes (1), Regini (2), Panzeri, Tortorella, Kullani. All. M.Moratelli.

MODENA: Dal Maz, Gargantini, Amarante, Dudu Costa (1), Vlasi (1); Corradetti, Sorrentino, El Masi (1), Lozano, Aieta, Matarese, Aligante. All. Zanatta.

Arbitri: Lupo di Palermo e Sfilio di Acireale.