CALCIO, IL “BARTE” QUESTA SERA IN COPPA ITALIA PER MILAN-CAGLIARI

LECCO – Digeriti gli ultimi abbacchi di fine anno, torna in campo questa sera alle 21 il Milan di Pioli ospitando negli ottavi di Coppa Italia il Cagliari di Ranieri.

Parte quindi da San Siro il 2024 rossonero e tra i locali era in predicato di vestire la maglia da titolare il difensore di Annone Brianza Davide Bartesaghi. Tuttavia, a causa una brutta influenza, il ragazzo dovrebbe partire dalla panchina, fresco della maggiore età appena conseguita (ha spendo le 18 candeline il 29 dicembre). Lui spera naturalmente di trovare spazio nel corso della gara che ricordiamo in caso di parità potrebbe andare ai supplementari e eventualmente ai rigori.

Un vero peccato l’intoppo di cui sopra, una chance importante svanita per dimostrare le reali potenzialità. In ogni caso Bartesaghi potrebbe anche cambiare aria e andare a giocare in prestito magari in B in vista di un rientro alla base. Tre match di Serie A si sono disputati lo scorso sabato. La Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (in campo fino al 5′ del primo tempo) ha espugnato il Bentegodi 0-1 sottraendo tre vitali punti al Verona in ottica salvezza. Vince la Salernitana, che perde Pirola complice dei problemi al flessore della gamba destra (già evidenziati con il Milan) a pochi minuti dal fischio d’avvio. Ancora da verificare i tempi di recupero del calciatore amaranto, anche se si ipotizzano almeno tre di settimane di stop.

Capitolo Milan. Il Diavolo supera tra le mura amiche il Sassuolo 1-0. Resta in panchina Bartesaghi. Infine la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli protagonista fino al 90’, ha la meglio a Torino della Roma (1-0) fortificando la sua seconda posizione. Bianconeri che giocheranno in Coppa Italia giovedì 4 gennaio ospitando la Salernitana. Nella gara con i campani dovrebbe partire dal 1’ minuto Locatelli, out invece domenica alla ripresa del campionato (è squalificato) nella trasferta che, guarda il destino, vedrà impegnata la Juventus di Allegri ancora contro la Salernitana. Una sorta di andata e ritorno ravvicinato che consentirà agli sconfitti di poter meditare un’immediata rivincita sportiva, anche se sulla carta, inutile asserirlo, il team piemontese gode dei favori del pronostico.

Per quanto concerne il mercato di riparazione, iniziato proprio oggi, sono a un passo da lasciare Lecco gli attaccanti Doudou Mangni (Novara) e Zambataro (Torres), mentre è ufficiale Tordini al Padova. Tra i molti nomi finiti sul taccuino del ds del Lecco, Fracchiolla, anche la punta classe 2000 in forza al Vicenza Jacopo Pellegrini (scuola Sassuolo). La società biancorossa ha mostrato il due di picche: 17 presenze e tre gol in Veneto per lui, ma siamo solo all’inizio e un eventuale balzo di categoria, dalla C alla cadetteria, potrebbe alla fine far pendere la bilancia verso il Resegone. Ancora senza squadra lo svincolato Luca Barlocco lasciato libero dall’Entella lo scorso giugno: il quasi 29enne ragazzo di Merate (festeggerà il 20 febbraio) con esperienze anche in B, non è riuscito a trovare al momento una nuova sistemazione.

Alessandro Montanelli