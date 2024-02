CALCIO LECCO ALTA: PRIMI IMPEGNI NEI CAMPIONATI GIOVANILI

LECCO – Bella partita tra i Primi Calci 2014 della Lecco Alta e Cortenova. L’incontro è stato a senso unico a favore della formazione cittadina che ha fatto suoi i vari tempi, giocando anche molto bene tra la soddisfazioni degli allenatori e del pubblico di genitori. La voglia di ricominciare a giocare a calcio dei bambini è stata addirittura superiore al desiderio della sfilata lecchese del Carnevale.

La prima partita del campionato Pulcini 2013, giocata contro il Valmadrera, non è andata bene per la squadra della Lecco Alta: il risultato finale è stato 3 tempi a 1 per il Valmadrera. Le squadre sono apparse da subito combattive ed equilibrate, forse con un leggero vantaggio per la compagine arancione che giocava sul proprio campo e voleva un piccolo desiderio di rivincita per le due sconfitte subite dalla Lecco Alta nelle varie amichevoli disputate durante la pausa natalizia del Campionato.

Per la cronaca. 1° Tempo: 1-0 per il Valmadrera che andava in vantaggio nei primi minuti di gioco. A nulla sono valsi i tentativi della Lecco Alta di portarsi in parità. 2° Tempo : 1-0 per il Valmadrera. Il gol è maturato verso la fine di un combattutissimo tempo in cui gli arancioni hanno colpito due volta la traversa della porta a sostanziare la loro maggior determinazione. 3° Tempo : 1-0 per la Lecco Alta che ha messo in campo tutta la grinta necessaria per ribaltare un risultato che le stava stretto. 4° Tempo : 2-1 per il Valmadrera. È stato il tempo di gioco più combattuto.

Complessivamente una bella partita molto equilibrata e combattuta da due squadre che avranno la possibilità di affermare il loro valore nel proseguito del campionato.

La partita contro la Talamonese da parte dei Giovanissimi a 11 è stata condizionata dall’assenza forzata dei suoi due portieri e quindi ha dovuto affrontare l’incontro con uno degli altri giocatori in porta. Passato il primo quarto d’ora sotto di due reti, la Lecco Alta si è ritrovata dimezzando prima lo svantaggio con Andrea poi ribaltandolo nel secondo tempo con lo stesso Andrea e Józef portandosi quindi sul 3-2. Un plauso all’allenatore Davide che ha degnamente sostituito i portieri assenti. Peccato inoltre che il quarto gol della Talamonese sia stato segnato nel momento del fischio finale e ha tolto la gioia della rete ad Alberto, ma non la soddisfazione per la vittoria, ottenuta in condizioni non facili per le assenze di questa parte di stagione.