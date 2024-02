CALCIO LECCO: ESONERATO BONAZZOLI, ARRIVA AGLIETTI. VIA ANCHE MALGRATI E NENCIARINI

LECCO – Fatale il ko di Bari per Emiliano Bonazzoli. La Calcio Lecco infatti ha deciso di esonerare il tecnico insieme all’allenatore in seconda Andrea Malgrati e al collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. Una decisione maturata sabato scorso dopo la quinta sconfitta consecutiva dei blucelesti in Puglia.

Con un totale di 17 gol subiti da inizio anno, il bilancio lecchese si è fatto troppo pesante per la società bluceleste, che ha deciso di provare a dare un’altra svolta alla stagione, dopo aver rimpiazzato a ottobre Foschi proprio con Bonazzoli.

Il successore di Bonazzoli è Alfredo Aglietti, 54 anni, preferito a Davide Dionigi e Roberto Stellone. Aglietti, un passato da attaccante in Serie A tra la fine degli Anni Novanta e l’inizio dei Duemila, ha guidato tante squadre in Serie B: Empoli, Novara, Virtus Entella, Verona, Chievo, Reggina e, per sole due partite lo scorso anno, il Brescia.

Più di 400 le panchine in B per lui. Alla sua esperienza si affida il club bluceleste per ricompattare lo spogliatoio e continuare a inseguire il sogno salvezza. Mancano 14 partite e tutto può ancora accadere.

