LECCO – Vigilia di Padova-Lecco, gara valevole per la 37esima e penultima giornata della regular season del campionato di Serie C1, girone A. 61 i punti in classifica dei lombardi che puntano a consolidare il secondo posto, mentre i veneti sono settimi a quota 53.

“I numeri sono importanti, se arriviamo secondi siamo tra gli otto migliori e non è un dettaglio da poco – dice il tecnico Luciano Foschi in conferenza stampa -. La partita col Padova è molto difficile, la più dura rispetto alle nostre rivali. Ma la nostra posizione di classifica la decidiamo noi, dipende tutto da noi senza guardare le altre. Poi avremo l’ultima gara in casa con la Pro Vercelli dove ci giocheremo davvero il secondo posto. Intanto però c’è il Padova e dovremo fare una grande prestazione”.

“I diffidati? Non mi interessa – continua Foschi -. Non dico ai miei giocatori di farsi ammonire volutamente, mai. Ai play-off ci penseremo dopo, non ho preso in considerazione l’ipotesi dei diffidati. Valuterò la prossima settimana perché adesso penso solo al Padova. Le condizioni generale dei giocatori sono buone, abbiamo recuperato diversi ragazzi che sono in crescita. A parte Buso, questa settimana si sono allenati tutti regolarmente. Puntiamo a far crescere tutti per gradi dal punto di vista fisico”.

Foschi poi torna sull’impegno di domani: “Se dovessi guardarla da fuori, direi che il Padova ha un potenziale importante, ma il Lecco ha fatto 10 punti di più. Affrontiamo una squadra che sa il fatto suo, noi vogliamo continuare a stupire e arrivare più in alto possibile. Il nostro campionato è strepitoso con il record dei punti raggiunto. Mi fa piacere perché dà valore al lavoro che abbiamo fatto. Giusto goderci questo momento, poi dalla prossima settimana penseremo in modo concreto ai play-off per farli da protagonisti e non da comparse”.

“Sto cercando di mandare in campo quelli che stanno meglio, sempre. Non vedo differenze tra giocatori però valuto la condizione fisica, atletica e mentale e sfrutto questa situazione. Alcuni per esempio rendono meglio da subentrati. Ci sono diverse valutazioni da fare. Galli, Girelli e Tordini sono in netta crescita, ma tutto il gruppo sta mettendo dei tasselli importanti. Spesso capita di arrivare a fine stagione stanchi e cotti, invece probabilmente alcuni infortuni ci hanno permesso di utilizzare altri giocatori e recuperare gli acciaccati. Chi riesce ad avere ritmi alti nei play-off poi la fa da padrone”, conclude l’allenatore del Lecco.