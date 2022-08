LECCO – Il Lecco ha raggiunto l’accordo con l’Alessandria per l’acquisizione a titolo definitivo di Umberto Eusepi. Il classe 1989 ha firmato un contratto di due anni e va a rinforzare il reparto offensivo delle squadra di Tacchinardi.

Eusepi è un attaccante centrale di piede destro nato a Tivoli il 9 gennaio del 1989. Ha cominciato la sua carriera nelle giovanili di Roma e Genoa, per poi vestire le maglie di squadre importanti come Pisa, Alessandria, Benevento, Pro Vercelli, Avellino e Novara (tra le altre), collezionando 453 presenze, 135 gol e 44 assist tra Serie B, Serie C, Coppa Italia e giovanili. Nell’ultima stagione, con la maglia delle “Vespe” della Juve Stabia, ha messo a segno 8 gol e 4 assist in 27 apparizioni.