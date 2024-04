CALCIO LECCO: LAMANNA ANCORA KO, STAGIONE FINITA

LECCO – La Calcio Lecco 1912 fa sapere che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il portiere Eugenio Lamanna hanno evidenziato una lesione tendinea del retto femorale destro.

Per Lamanna, classe 1989, quindi stagione finita in anticipo. Grande sfortuna per il portiere che era rientrato il 1 aprile da un infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per quasi due mesi. Adesso una brutta ricaduta con una lesione tendinea in un diverso punto.

Un vero peccato per il Lecco viste le prestazioni del portiere, decisivo negli ultimi due 1-1 contro Cittadella e Spezia, limitando i gol al passivo. Probabilmente il miglior acquisto stagionale del club lombardo, giunto a Lecco dal Monza nel mercato di gennaio.