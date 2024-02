CALCIO LECCO, LESIONE MIO-TENDINEA PER IL PORTIERE LAMANNA. OUT 90 GIORNI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che “gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Eugenio Lamanna hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del retto femorale destro”.

Il nuovo portiere del Lecco – appena ingaggiato – rischia dunque di rimanere ai box per circa un mese e mezzo. Ulteriore tegola sul club di via Don Pozzi, attualmente ultimo in classifica in Serie B. Lamanna si era subito distinto tra i pali blucelesti.

“Forza Eugenio ti aspettiamo!” è la conclusione della nota della società.

RedSpo