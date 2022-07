LECCO – Nella stagione 2022-23 mister Tacchinardi, in qualità di Responsabile della prima squadra della Calcio Lecco, sarà affiancato dall’ex capitano bluceleste Andrea Malgrati che ricoprirà il ruolo di vice anche quest’anno.

Il nuovo preparatore dei portieri sarà Alessio Locatelli, che aveva già lavorato a Lecco nella stagione 2018-2019. Diego Scirea sarà il nuovo preparatore atletico e verrà affiancato da Filippo Brambilla che viene riconfermato. Davide Tessaro invece ricoprirà la carica di Responsabile dell’Area Tecnica.

Per quanto riguarda lo staff sanitario, la valsassinese Chiara Airoldi (nuovo responsabile sanitario del Como) rimarrà come consulente medico. Il nuovo responsabile sanitario sarà il dottor Marco Sala, i medici sociali saranno il dott. Davide Oltramonti e il dott. Andrea Poli. Nello staff rimarranno Enrico Gianola, in qualità di responsabile dell’area fisioterapica e il massoterapista Alessio Maroni.

La società “coglie l’occasione per ringraziare i preparatori Denis Francescutti e Carlo Zotti per l’ottimo lavoro svolto e augura a loro buona fortuna per il proseguimento della loro carriera”.



Da sinistra Andrea Malgrati, Angelo Battazza, Angelo Maiolo, Davide Tessaro e Alessio Locatelli