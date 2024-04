CALCIO, LECCO-REGGIANA 1-0: IONITA SFRUTTA UNO SCHEMA DA PALLA FERMA

LECCO – La partita con la Reggiana rappresentava l’“ultimissimissima spiaggia” per il lecco ma anche una sfida delicata per gli ospiti, guidati da un mito del calcio italiano quale Alessandro Nesta.

Primo tempo francamente bruttino, al punto che sul taccuino del cronista spiccano alcuni fatti abbastanza scollegati dal gioco propriamente detto: prima il minuto di silenzio osservato in memoria delle vittime del disastro della centrale idroelettrica di Suviana, poi il “cooling break” al 30′, dovuto al gran caldo – aspetto evidentemente di rilievo se i primi 45′ sfilano via all’insegna della noia e della scarsità di spunti degni di nota.

Il secondo tempo si apre con un calcio di rigore non fischiato per una spinta su Novakovich apparsa chiara ma che nemmeno il Var ravvisa.

Al 15′ della ripresa passa il Lecco con Ionita (festeggiatissimo insieme a Lepore, autore del suggerimento decisivo).

Si tratta in tutta evidenza di uno schema studiato in allenamento, con la punizione “fintata” e lo smarcamento in area avversaria del moldavo ex Serie A, che ha gioco facile a infilare di piatto – con deviazione.

Nulla da fare per Satalino: 1-0 bluceleste.

Girandola di cambi della Regia, non cambia nulla e gli ospiti si rendono pericolosi solo a 5′ dalla fine con Melegoni che però spara in curva.

Il match si chiude dopo sei minuti di recupero disposti dall’arbitro Minelli di Varese. Il Lecco torna a vincere (per la prima volta nel 2024) e ora attende il Venezia per la seconda gara interna consecutiva, che si disputerà sabato 20 aprile alle 16:15 al Rigamonti-Ceppi. All’andata finì 2-2, contro una delle squadre top dell’intera Serie B.

RedSpo

–

LECCO-REGGIANA 1-0

Primo tempo 0-0

MARCATORI: Ionita (LC) 15′ secondo tempo.

LECCO (433) Melgrati; Lepore (31′ st Guglielmotti), Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Galli (11′ st Frigerio), Degli Innocenti (36′ st Lunetta); Crociata, Novakovich (36′ st Inglese), Buso.

A disposizione Saracco, Smajlovic, Lunetta, Salcedo, Salomaa, Capradossi, Ierardi, Beretta, Lemmens.

All. Malgrati.

REGGIANA (343): Satalino; Sampirisi, Marcandalli (19′ pt Szyminski), Rozzio; Fiamozzi (29′ st Pettinari), Cigarini (19′ st Reinhart), Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova (1′ st Blanco); Gondo (19′ st Okwonko)

A disposizione Sposito, Motta, Varela, Reinhart, Libutti, Romagna, Pettinari, Antiste, Pajac.

All.: Nesta.

ARBITRO Minelli della sez. AIA di Varese

SPETTATORI 3.966 di cui 1.940 abbonati (circa 900 i tifosi reggiani)