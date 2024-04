SCI, ALPINO, UN “BIS DI GIGANTI” PER BERTOLDINI DELL’S.C. LECCO A PRALI

PRALI (TO) – Fine stagione col botto per Andrea Bertoldini che sulle nevi piemontesi di Prali mette in bacheca due primi posti nello Slalom Gigante Fis, doppio appuntamento che si è svolto venerdì 12.

Bertoldini ha chiuso la prima gara con il miglior tempo di 1’32”86 e nella seconda gara si ripete, facendo registrare il best time di 1’35”91.

Nella prima gara maschile, per lo Sci Club Lecco, molto bene anche Diego Bucciardini che per poco non conquista il podio finendo in 5^ posizione. Bene anche Luca Bianchi che chiude 10°.

Nella seconda gara, seconda vittoria di Bertoldini come anticipato, quindi bene Luca Bianchi che chiude all’8° posto, mentre nulla di fatto per Bucciardini.

Nei due appuntamenti femminili, nel primo: la migliore delle lecchesi è Lida Amidei che fa suo il 12° posto, seguita da Eleonora Pizzi giunta 35^.

Nel secondo, Lida Amidei chiude in 16^ posizione, mentre nulla da fare per Pizzi.