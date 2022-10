LECCO – Oggi alle 18 al Rigamonti-Ceppi arriva la Juventus Next Gen, per il Lecco di Luciano Foschi una sfida impari contro talenti che in categoria sono di passaggio in attesa di fare il salto verso campionati di alto livello. Nonostante questo “ai gioca per vincere – sostiene Foschi -, sempre col massimo impegno e cercando di ottenere il massimo risultato”.

“Per natura la Coppa Italia è un obiettivo secondario ma noi vogliamo passare il turno. Darò spazio a chi ne ha avuto poco, non perché denigro la Coppa ma perché essendo appena arrivato ho bisogno di valutare tutti i ragazzi in una partita vera”.