LECCO – Oggi alle 18 la Calcio Lecco ospita Renate, uno derby, uno scontro diretto tra squadre a pari punti.

“I ragazzi sono stati bravi – commenta mister Foschi nel pre partita -, stanno dimostrando che vogliono dire la loro in questo campionato. Non so come finirà ma ogni giorno mi stupiscono e questo fa piacere. L’obbiettivo per noi resta quello di dare entusiasmo e portare i tifosi allo stadio, per farlo serve scalare la classifica. Non dobbiamo adagiarci”.

“Renate è una squadra forte, in casa e in trasferta, e che conosciamo bene. Ogni anno è lì e significa che hanno qualità per restare in questo campionato. Lecco e Renate non si amano – prosegue il tecnico – ma parliamo di una partita di calcio e speriamo di dare spettacolo“.

L’arbitro comasco? Foschi non segue gli umori dei tifosi: “Non mi importa da dove proviene, è uno dei migliori di questa categoria e siamo solo contenti che sia stato assegnato a noi”.

In occasione dell’incontro calcistico Lecco-Renate le vie adiacenti lo stadio Rigamonti-Ceppi saranno interessate da alcune modifiche alla viabilità a partire dalle 14 e fino alle 21. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati dalle Forze di Polizia, in via Pascoli su ambo i lati, in via Cantarelli su ambo i lati, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.