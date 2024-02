CALCIO, PER IL DERBY ATTENZIONE ALLE MODIFICHE ALLE VIE INTORNO ALLO STADIO

LECCO – Arriva il Como allo stadio Rigamonti-Ceppi, martedì 27 febbraio. La partita del derby inizierà alle 20.30, come sempre quando il Lecco gioca in casa le vie adiacenti all’impianto sportivo saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli dalle 16 alle ore 24 e nell’area di sosta di via Mattei dalle 16 alle 24.