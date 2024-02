CALCIO, “POLVERIERA” AL SAN NICOLA: DOMANI BARI E LECCO SULLA GRATICOLA

LECCO – Domani pomeriggio al ‘San Nicola’ di Bari (ore 16.15) farà veramente caldo – indipendentemente dal clima. Sul prato si affrontano due squadre in palese difficoltà; entrambe ai ferri corti con la propria tifoseria. Se i pugliesi del nuovo allenatore Beppe Iachini sono in difficoltà per aver marcato soli 27 punti in tabella, quando alla vigilia erano indicati come papabili alla Serie A, il Lecco di Emiliano Bonazzoli reduce da quattro sconfitte consecutive non sta certamente in acque tranquille e un ulteriore scivolone, anche se mancano ancora 15 partite al termine del campionato, verrebbe difficilmente digerito dalla piazza, con la classifica che si farebbe sempre più preoccupante.

Il Lecco dunque s’appresta a entrare in campo in un clima tutt’altro che idilliaco.

A seguire, il Bonazzoli pensiero: ” Si affrontano due squadre affamate di punti, loro hanno cambiato allenatore dopo l’era Marino. Iachini è un tecnico che ha sempre portato a casa i risultati, loro avranno ulteriori stimoli dinanzi a un ambiente ostico noi dovremo non distrarci concentrandoci sul nostro obiettivo”.

Mister, i nuovi come si stanno inserendo nel contesto?

“Direi bene, stanno alzando l’intensità degli allenamenti stanno assimilando le idee del gruppo e hanno una gran voglia di dare una mano, insomma lo spirito è positivo vogliamo uscire da questo trend negativo; a Bari vogliamo far punti, dipende da noi”.

Inglese e Capradossi entreranno dal primo minuto?

“Stanno bene, anche se manca il ritmo partita; potranno entrare a gara in corso. Lunetta è l’unico calciatore in dubbio, escluso naturalmente Lamanna che purtroppo starà a lungo lontano dai campi da gioco. In settimana Lunetta ha avvertito dei problemi muscolari, mentre Buso ha pienamente recuperato”.

Chi in campo tra Galli e Sersanti?

“Abbiamo fatto delle valutazioni, Giorgio (Galli, ndr) si è ben comportato con la Cremonese, lo abbiamo tolto solo per non rischiare di rimanere in dieci. Ripeto: vedremo domani”.

Dalla sponda barese, mister Iachini inquadra così il match con il Lecco: “Quando sono arrivato ho visto i ragazzi un po’ abbattuti, ma credo sia normale visto il momento, sta a me risollevarli. L’obiettivo è fare il classico filotto di risultati che ci possano far tornare in ben altre posizioni di classifica, attenzione però il Lecco non è una squadra facile da affrontare. Non facciamoci ingannare dall’ultimo posto a gennaio si sono rafforzati con gente di qualità, io chiedo ai miei di entrare in campo con le stesse motivazioni in cui dovessimo affrontare l’Inter, ripeto ho visto più volte le loro partite in Tv e non dovremo sottovalutare gli avversari, solo così potremmo ottenere il risultato pieno”.

Arbitrerà l’incontro Cosso di Reggio Calabria, assistenti Rossi di La Spezia, Longo di Paola. Quarto uomo Cavaliere di Paola, Varr Pezzuto di Lecce, Avar Di Vuolo di Castella Mare Di Stabia.

Alessandro Montanelli