CALCIO, UN “BRODINO” PER IL LECCO CHE ALMENO PAREGGIA: 1-1 ALLA SPEZIA

LA SPEZIA – Non va oltre un punticino esterno il Lecco affidato all’ennesimo allenatore (stavolta al “redivivo” Malgrati). Se non altro, la classifica si muove ma la prospettiva della retrocessione resta pressoché certa nonostante la buona reazione dei blucelesti – in grado di recuperare il pareggio dopo l’iniziale svantaggio.

Tutte nel primo tempo le due reti: padroni di casa avanti grazie al difensore Hristov (foto sopra) che al 12′ insacca di testa sugli sviluppi di una punizione pennellata da Salvatore Esposito.

Esattamente trenta minuti dopo ecco il pari siglato da Buso grazie a un tiro effettato dalla sinistra, francamente non irresistibile, letteralmente “osservato” dall’estremo difensore spezzino Zoet.

Nella ripresa da segnalare l’espulsione al 66′ di Sersanti – giudicato punibile col secondo giallo da parte di un arbitro di A come Ayroldi di Molfetta nonostante l’intervento in scivolata su Verde sia prima sul pallone che sull’uomo.

Finisce dunque 1-1 e come detto il punto conta poco.

A breve la cronaca completa del match su Lecco News.

RedSpo

SPEZIA-LECCO 1-1

(Primo tempo 1-1)

SPEZIA (343): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou (1′ s.t. Tanco); Vignali (18′ s.t. Cassata), Esposito S., Nagy (38′ s.t. Moro), Elia; Bandinelli (25′ s.t. Kouda), Falcinelli (18′ s.t. Pio Esposito), Verde.

A disposizione Zovko, Bertola, Gelashvili, Corradini, Candelari, Cipot.

All. D’Angelo.

LECCO (433) Lamanna; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita (25’s.t. Galli), Degli Innocenti, Sersanti; Crociata (40′ s.t. Listkowski), Novakovich (40′ s.t. Inglese), Buso.

A disposizione Melgrati, Capradossi, Salcedo, Salomaa, Frigerio, Lemmens, Beretta.

All. Malgrati.

MARCATORI 12′ p.t. Hristov (SP); 42′ p.t. Buso (LC).

ARBITRO Ayroldi di Molfetta.

ESPULSO Sersanti (LC) al 21′ st – doppia ammonizione.