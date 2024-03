CALOLZIO/INCIDENTE IN CENTRO, MOTOCARROZZINA TRAVOLTA DA UN CAMION

CALOLZIOCORTE – Incidente tra un camion e una carrozzina motorizzata, intorno alle 11 di questa mattina, venerdì 8 marzo. L’investimento, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, è avvenuto in corso Dante, in pieno centro, all’altezza del civico 25D, e ha coinvolto un uomo, ferito ma cosciente, subito soccorso da automedica e ambulanza e portato in codice giallo in ospedale.

L’incidente sta provocando code in entrambi i sensi di marcia.

Ulteriori aggiornamenti di questa notizia, non appena disponibili, sempre sul nostro quotidiano on line.