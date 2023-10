CALOLZIOCORTE – Il maestro Gabriele Bolis e i suoi amici hanno rallegrato l’atmosfera della RSA con musica popolare.

Si potrebbe dire che a ” Casa Madonna della Fiducia ” di Calolziocorte non ci si annoi mai. Martedì, mentre ancora risonavano nell’aria gli echi delle risate e del cicaleccio dei bimbi della Scuola Primaria, venuti in visita il giorno precedente per la Festa dei Nonni, ecco librarsi nell’aere le note di antichi, struggenti e divertenti “refrains” di canti popolari, arie d’opera, canzoni sentimentali e “divertissements” birichini, che tanto piacciono agli ospiti poiché rievocano giorni felici e spensierati. Ricordi che, a volte, inumidiscono gli occhi, altre volte provocano sorrisi divertiti. I promotori di queste infinite e meravigliose emozioni sono Gabriele Bolis alla fisarmonica, Dario Bolis alla chitarra, Gilberto Garghentini al basso tolla, su invito di Sara Bolis, educatrice presso la struttura.

Platone avrebbe concluso così: ” La musica e il ritmo trovano la loro strada nei luoghi dell’anima, rendono gli uomini liberi e saggiamente felici”.

M.C.