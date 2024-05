CASARGO – Abbastanza incredibile e spettacolare la dinamica dell’incidente avvenuto poco fa (pomeriggio di lunedì) a Casargo, dove un’auto è finita – per cause in corso di accertamento – nel giardino di un’abitazione sotto la strada, la SP 67.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla nostra redazione entrambi gli occupanti sarebbero rimasti …

> IN AGGIORNAMENTO SU VALSASSINANEWS