CASTELLI L’HA FATTO DAVVERO: CONTRO SALVINI IL PARTITO POPOLARE DEL NORD

MILANO – Presentato alle ‘Stelline’ di Milano Il Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà, nuova forza politica voluta dall’ex Ministro e leghista della prima ora Roberto Castelli, fondata lo scorso 20 novembre e oggi alla sua prima uscita pubblica.

Il PPN, che ha sede in via Valsugana 7 a Lecco, “È una tappa di un percorso iniziato anni fa, davanti alla resa del partito (la Lega di Salvini, ndr) all’invasione di determinati personaggi, si pensò di abdicare ai nostri simboli. Forse dovevamo pensare al fatto che il corso della storia stava avendo un riflusso. La Lega ha avuto un successo perché la storia era a nostro favore. Oggi autonomia e federalismo sono in regresso, dobbiamo resistere”.

VIDEO/LA PRESENTAZIONE DEL PPN A MILANO:

“Il partito è un mezzo per veicolare la nostra voce in modo più significativo – ha detto inoltre Castelli -. Cosa vogliamo fare? Non me ne voglia Calderoli, ma voglio dire che nella palude del parlamento romano l’autonomia non ce la daranno. Metà paese vive sulle spalle dell’altra metà del paese. Per questo non ci lasceranno mai l’autonomia. Ma ci sono altri strumenti in Costituzione per arrivarci. Io penso che uno dei mezzi per arrivarci sia un partito come la Csu bavarese, grazie a questo asse politico la Baviera in pochi anni attraverso la Costituzione tedesca e un’ interlocuzione decisa e costante col governo si è trasformata da regione agricola in una delle più forti regioni d’Europa e del mondo”.

> LO STATUTO DEL PARTITO DI CASTELLI