CENA “PRO TEATRO”? DALLE OPPOSIZIONI IN COMUNE LE REAZIONI (NEGATIVE)

Di seguito quanto ricevuto dai consiglieri comunali del centro destra (Lecco Merita di più – Lecco Ideale, Lega Nord e Fratelli D’Italia); più in basso le parole di Corrado Valsecchi di Appello per Lecco:

Scoprire per caso da una delibera di giunta della partecipazione Comunale ad una cena di raccolta fondi ricorda in questo periodo l’affaire Ferragni e la sua trasparenza.

Ma soprassedendo sulla forma, il vero tema che più va stigmatizzato riguarda il contenuto ed i promotori dell’evento. Villa Manzoni ospiterà, su iniziativa dell’Impresa sociale Il Girasole, una cena di raccolta fondi per il Teatro della Società di Lecco.

Per capirci, una impresa mista pubblico-privato partecipata del Comune di Lecco organizza, a proprie spese (proprie…sic), una cena di raccolta fondi per sostenere i lavori necessari al teatro cittadino.

Poco conta evidentemente, per la nostra Giunta e per Il Girasole, che l’attività primaria di quest’ultima sia poco attinente a questo genere di attività dato che nasce, citiamo, per “interpretare una precisa visione del welfare, che nel territorio è andato sempre più affermandosi come comunitario e partecipato tra Comuni, soggetti del privato sociale, utenti e comunità locale. Un welfare che vede la sua compiuta e concreta realizzazione nei servizi: il luogo della relazione con i cittadini e della costruzione di risposte ai bisogni.”

Ora, la delibera di giunta 13 del 2024, fa emergere prepotentemente due gravi lacune già più volte sottolineate a questa Amministrazione.

La prima e più evidente: il totale fallimento della campagna di raccolta fondi per sostenere i lavori pubblici della città ed in particolare per il Teatro Sociale, ennesimo caso di grande comunicazione dai risultati nulli per la quale oltretutto sono stati malamente spesi quasi 50.000 euro sempre per promuovere il fund raising del quale oggi si fa nuovamente promotore il Girasole non avendo la precedente iniziativa sortito alcun effetto economico rilevante.

La seconda ancor più preoccupante: le modalità improprie di questa amministrazione di gestire la cosa pubblica, ed in particolare le proprie partecipate ed enti collegati, utilizzati non per i propri scopi dichiarati (che si parli di servizi sociali o infrastrutture idriche) ma per sostenere attività disastrose e disastrate perseguite senza criterio dall’amministrazione Gattinoni.

Modalità inaccettabili visto che la coperta del bilancio comunale è così corta da risultare quasi trasparente…certamente più trasparente di queste iniziative promosse senza il doveroso coinvolgimento istituzionale.