IMPRESA GIRASOLE SULLA ‘FAMOSA’ CENA: “DA NOI SOLO LA PIATTAFORMA DIGITALE”

LECCO – Non cessa il flusso di notizie e commenti intorno alla cena più o meno “segreta” (ma deliberata dalla giunta comunale di Lecco) a favore della raccolta fondi per il Teatro della Società.

Dopo l’anticipazione di Lecco News, ecco il “chiarimento” dell’Impresa Sociale Girasole – chiamata in causa in queste ore:

“In riferimento alla Delibera di Giunta n. 13 del 25 gennaio, avente ad oggetto l’approvazione del programma della serata del 30 gennaio 2024, nelle scuderie di Villa Manzoni, di cui è stata data diffusione su alcuni canali social, vogliamo precisare che all’Impresa Sociale Girasole è stato chiesto di mettere a disposizione esclusivamente la piattaforma digitale utilizzata nell’ambito della Coprogettazione del Turismo per le prenotazioni e i pagamenti dei partecipanti alle varie iniziative del “Catalogo delle esperienze”.

Nulla ci è mai stato chiesto, invece, in ordine a spese da sostenere in merito all’organizzazione dell’evento, spese per le quali Girasole in ogni caso non si è mai impegnata ad assumere specifico impegno. Abbiamo, infatti, precisato quanto sopra all’Amministrazione comunale di Lecco con lettera inviata via mail in queste ore.

Ci auguriamo di avere chiarito la nostra posizione con la presente comunicazione, rinnovando la disponibilità a mettere a disposizione del Comune l’infrastruttura digitale sopra indicata”.



