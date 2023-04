CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte un incontro nell’ambito della Contrattazione Sociale Territoriale. Un confronto tra le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL Confederali e dei Pensionati con le amministrazioni locali, “finalizzato alla promozione delle condizioni di vita dei cittadini”.

I sindacati hanno predisposto per il biennio 2022/2023 una piattaforma contenente le posizioni e le rivendicazioni in merito a diversi temi sociali, economici e sanitari, e sulla base di questa hanno selezionato richieste specifiche da sottoporre al Comune di Calolziocorte.

Questi i risultati raggiunti e gli impegni presi dall’amministrazione comunale: informare la cittadinanza della possibilità di uno sconto del 25% sull’IMU per i proprietari di casa che stipulino un affitto a canone concordato; valutare la richiesta sindacale di razionalizzare la normativa ISEE comunale, predisponendo un unico documento contenente le tariffe di accesso ai vari servizi e una sezione dedicata sul sito del Comune, e introdurre un sistema di tariffazione lineare al posto di quello a scaglioni; intenzione di ampliare l’offerta di servizi di conciliazione famiglia-lavoro introducendo attività pre e post scuola elementare; approfondire la possibilità di stipulare un Patto antievasione con l’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione delle imposte comunali, un accordo che garantirebbe al Comune di mantenere il 100% delle somme riscosse; prendere in considerazione l’adozione dell’Applicativo SMART, strumento dell’Agenzia delle Dogane utile a monitorare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

Le organizzazioni sindacali si impegnano a monitorare la situazione per verificare l’assolvimento degli impegni presi dall’amministrazione comunale.