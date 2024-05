CIVATE: EVASO DALLA COMUNITÀ, LA POLIZIA LOCALE LO ARRESTA

CIVATE – Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio, una pattuglia del Corpo associato di Polizia Locale di Valmadrera-Malgrate-Civate-Oliveto Lario ha arrestato un uomo evaso da una comunità fuori provincia, dove si trovava ricoverato, per scontare una pena detentiva a seguito di diversi reati contro il patrimonio e rapina a mano armata.

La pattuglia è intervenuta grazie ad una chiamata da un esercizio pubblico di Civate, che segnalava la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione, con ferite sulle gambe e sul volto; l’arrestato ha dichiarato di essersele procurate in quanto era rimasto, dopo l’evasione, nei boschi limitrofi per alcuni giorni.

Nella stessa mattinata la comunità aveva presentato una denuncia di allontanamento; dopo aver provveduto a controllare e tranquillizzare il soggetto, la pattuglia lo ha affidato al personale sanitario giunto sul posto, scortandolo presso il Pronto Soccorso di Lecco.

Dopo le dimissioni dall’ospedale, l’uomo è stato schedato e portato nella casa circondariale di Lecco.

“È importante evidenziare – ha commentato il comandante Cristian Francese – la professionalità degli operatori intervenuti che, sono riusciti a trarre in arresto il soggetto evaso senza l’uso della forza. Gli agenti intervenuti, anche grazie all’esperienza maturata negli anni di servizio, sono riusciti a tranquillizzare il soggetto, inizialmente in evidente stato di alterazione e privo di documenti, e ad acquisire rapidamente tutti gli elementi per concludere le operazioni e condurlo in carcere. Si evidenzia altresì che gli agenti si sono avvalsi della preziosa collaborazione del personale della Questura di Lecco, ai quali vanno i miei ringraziamenti”.