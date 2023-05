RAVENNA – Il contingente lombardo del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – composto da due squadre terrestri e due specializzate in forra hanno operato nella provincia di Ravenna per attività SAR, cioè evacuazione persone dalle proprie abitazioni e messa in sicurezza.

Le operazioni sono così descritte da Marco Anemoli, responsabile della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino: “Queste attività sono state svolte in affiancamento ad altri enti governativi e in autonomia, mediante l’uso di pick-up. Altra attività è stata quella di portare generi di prima necessità (acqua e viveri) a chi è rimasto ai piani alti delle proprie abitazioni”.

“Il lavoro è stato molto intenso, le squadre hanno potuto riposare solo qualche ora di notte – quando possibile – saltando anche i pasti. Il nostro coordinamento è stato in generale dal Prefetto Castrese De Rosa (già nello stesso incarico a Lecco, ndr), dal 118 di Ravenna e dai presidenti del CNSAS Lombardo e dell’Emilia Romagna”.



“Ottima collaborazione e sinergia con tutti gli Enti di Stato impegnati nella maxi emergenza – conclude la sua dichiarazione a Lecco News Marco Anemoli -. La considerazione principale è la vicinanza alla popolazione romagnola alluvionata, un ringraziamento particolare va, oltre ai nostri operatori, ai cittadini che hanno messo a disposizione i loro trattori facilitando il nostro lavoro”.

FONTE IMMAGINI: CNSAS LOMBARDO