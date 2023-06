COMO-LECCO – Continuano i rinnovi degli incarichi in Coldiretti Como Lecco e nelle realtà collegate: dopo la riconferma del presidente Fortunato Trezzi, rieletto ai vertici della federazione interprovinciale, anche il movimento Donne Impresa ha confermato alla propria guida, in qualità di responsabile, Francesca Biffi (di Galbiate, dove produce formaggi e salumi dal proprio allevamento), mentre in serata l’associazione degli agriturismi Terranostra ha eletto come proprio presidente interprovinciale Debora Cartolano, che conduce un’azienda agrituristica a Villa Guardia.

Nel caso di Donne Impresa, Francesca Biffi ha espresso la volontà di “proseguire nel segno di un’ancor più vigorosa continuità le attività che vedono la realtà di Donne Impresa Como Lecco attiva su più fronti: dai progetti con le scuole ai mercati di Campagna Amica, alle Fattorie Didattiche, all’agricoltura sociale, dall’attività di informazione e formazione alle azioni solidali in collaborazione con diversi enti”. Con lei, nel coordinamento interprovinciale, Debora Cartolano, Rosella Fiordelmondo, Martina Vicini, Maria Rita Orsenigo, Morena Perego e Barbara Pizzamiglio. Vice responsabili sono Pizzamiglio e Cartolano.

Debora Cartolano, invece, raccoglie la guida di Terranostra da Emanuele Bonfiglio, che ne ha retto il timone negli ultimi anni e a cui sono andati i ringraziamenti corali per il lavoro svolto: “Ringrazio il Consiglio per la fiducia che mi ha accordato, sono certo che insieme continueremo a fare un buon lavoro per far crescere il settore” ha affermato Cartolano. Gli agriturismi, infatti, “sono un potente strumento per scoprire i tesori del comprensorio comasco e lecchese, a cominciare da quelli della tavola fino ad arrivare a quelli naturalistici e culturali, lontano dallo stress della vita quotidiana. Il nostro compito è quello di divulgare la cultura del km zero rispettando la stagionalità dei prodotti facendoci ambasciatori delle produzioni agricole di qualità del territorio lariano e delle bellezze straordinarie della nostra campagna, delle montagne e dei laghi”. Con lei, in consiglio, Aurelia Gallarati Scotti, Francesca Comi, Mattia Porro (che l’affiancherà come vicepresidente) e Ilenia Perego.