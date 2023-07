LECCO – Nuovo importante incarico per l’imprenditrice agricola lecchese Francesca Biffi, che diventa la nuova leader di Donne Impresa Coldiretti Lombardia, il movimento che raggruppa le imprenditrici agricole di Coldiretti a livello regionale. L’elezione è avvenuta all’unanimità nella sede del mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana a Milano.

“Sono molto emozionata – commenta la nuova Responsabile regionale -. Rappresentare le donne di Coldiretti Lombardia è un onore e per me che arrivo da una piccola realtà familiare significa molto. Il mio obiettivo è creare nuove sinergie sul territorio e valorizzare ancora di più le attività che già vedono protagoniste le imprenditrici di Donne Impresa, a cominciare dall’impegno didattico nei confronti delle nuove generazioni, ma anche degli adulti per far conoscere sempre meglio la nostra agricoltura”.

Imprenditrice agricola di Galbiate, 39 anni e un diploma di liceo linguistico in tasca, Francesca ha lavorato per diversi anni come impiegata in uno studio legale, salvo poi decidere nel 2011 di prendere in mano le redini dell’impresa agricola di famiglia diventandone titolare. “Tornare in azienda è stata una scelta di cuore e di testa. Non volevo che si perdesse tutto quello che i miei genitori e i miei nonni prima di loro avevano costruito e che oggi rappresenta la nostra tradizione e il legame con il nostro territorio”. Appassionata di cavalli, Francesca è stata anche istruttrice di equitazione prima di dedicarsi completamente all’attività imprenditoriale.

Oggi l’azienda agricola Biffi Francesca è una realtà multifunzionale – spiega la Coldiretti interprovinciale – dove si allevano circa un centinaio di capi tra mucche, maiali, pecore e capre. Durante la bella stagione, Francesca lascia i suoi animali liberi di pascolare nei pascoli nei dintorni dell’azienda. Il latte delle mucche, delle capre e delle pecore viene lavorato nel caseificio aziendale per ottenere formaggi stagionati e freschi, oltre che yogurt. Fiore all’occhiello della produzione è il Monte Regina, un formaggio d’alpe il cui nome rimanda alla montagna che svetta dietro l’azienda agricola Biffi. Oltre ai formaggi, Francesca produce anche salami. Tutti i prodotti sono venduti nello spaccio aziendale, aperto dal giovedì alla domenica, e nei mercati contadini di Campagna Amica.

Quella di Francesca, che anche negli anni scorsi ha guidato Donne Impresa a livello interprovinciale per Como e Lecco, è una realtà a porte aperte: oltre alla possibilità di acquistare direttamente in loco i prodotti trasformati, infatti, grandi e piccoli hanno l’opportunità di vedere da vicino come si svolge la vita in fattoria attraverso le visite guidate. Francesca, inoltre, organizza laboratori ed attività didattiche in collaborazione con le scuole dell’infanzia e con le scuole primarie del territorio, anche attraverso il progetto scuola portato avanti proprio dal gruppo Donne Impresa di Coldiretti.

“Un ringraziamento – continua Francesca Biffi – va a Wilma Pirola da cui prendo il testimone e che ha guidato il movimento di Donne Impresa Coldiretti Lombardia negli ultimi dieci anni: grazie al suo impegno e alla sua passione è riuscita a creare un gruppo vincente. Farò di tutto per essere all’altezza di questo ruolo e per creare nuove opportunità di protagonismo femminile. Chi mi conosce sa che grinta e voglia di fare non mi mancano”. Francesca Biffi guiderà il gruppo di Donne Impresa Lombardia per i prossimi cinque anni. Accanto a lei, in qualità di vice responsabili Wilma Pirola dalla provincia di Pavia e Nadia Turelli dalla provincia di Brescia, mentre in qualità di delegata Elena Lazzarini dalla provincia di Bergamo.