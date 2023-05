COSTA MASNAGA – Attimi di vero terrore nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2, alla sala slot ‘Il Dollaro’ di Costa Masnaga, lungo la Statale 36 Milano–Lecco. Tre rapinatori infatti hanno puntato le pistole contro Chen, 29 anni, il proprietario del locale, minacciandolo di morte se non avesse consegnato i soldi dell’incasso.

Chen non ha opposto resistenza e ha subito alzato le mani in segno di resa, indicando quindi con un dito e il volto la cassa dove prendere i soldi e pregando di non essere ucciso. Uno dei tre rapinatori ha allora raccolto a manciate tutti i contanti, mentre gli altri due hanno continuato a tenere sotto tiro con le armi spianate il ragazzo. Una volta ottenuto ciò che volevano, prima di scappare, gli hanno anche strappato di tasca il cellulare, sicuramente per impedire che lanciasse l’allarme troppo in fretta e guadagnare qualche minuto scappare.

Il bottino raccolto dai tre malviventi alla fine è stato di 10mila euro, probabilmente l’incasso dell’intera giornata di giocate e di scommesse. Avevano il volto coperto, con i cappucci delle felpe e passamontagna. Due erano armati di pistole, uno no. Nel casinò non c’era nessuno, tranne il titolare e gestore dell’attività, che non ha potuto altro che obbedire. “Mi sembravano stranieri”, ha raccontato Chen ai carabinieri che ha allertato quando ha potuto chiedere aiuto.