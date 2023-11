CONFARTIGIANATO GIOVANI, UNA CENA PER RINNOVARE L’IMPEGNO

LECCO – Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco si ritroverà il prossimo 14 dicembre al ristorante “Brut” di Merate per il consueto appuntamento di fine anno.

Non sarà solo l’occasione per lo scambio degli auguri di Natale: durante la serata, sotto la guida del presidente GGI Matteo Casiraghi, i partecipanti avranno modo di fare il punto sul lavoro svolto dal Gruppo durante l’anno ormai giunto al termine e di ragionare su quali attività proporre nell’anno ormai prossimo, nell’ottica di continuare a produrre iniziative che agevolino la connessione tra i giovani dell’Associazione e il loro impegno in favore dell’imprenditoria giovanile del territorio.