COPPA EUROPA. PER PARRAVICINI UN ESORDIO CHE FA BEN SPERARE

SESTRIERE (TO) – Un esordio che fa ben sperare quello di Sofia Parravicini in Coppa Europa. La portacolori dello Sci Club Lecco ha esordito lunedì nel primo dei due appuntamenti con lo Slalom Gigante sulle nevi del Sestriere. Prima gara con Parravicini che chiude in 35ª posizione, dimostrando tutto il suo valore. Una gara resa ancor più difficile dalla scarsa visibilità che ha caratterizzato la due giorni di Coppa Europa.

Nella gara di ieri Parravicini non riesce per pochi centesimi di secondo ad entrare nella top 30 e strappare così l’accesso alla seconda manche, guadagnando comunque un buon 32° posto assoluto.

Soddisfatto lo staff tecnico che per voce di Pierfrancesco Dei Cas fa sapere: “Siamo soddisfatti per le due prestazioni di Sofia al suo esordio in Coppa Europa. Un esordio reso ancor più complicato a causa delle difficili condizioni sia della pista che del meteo. Quindi, archiviamo questa prima esperienza in modo più che positivo”.