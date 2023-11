CORRADO VALSECCHI: “SEMPRE MENZOGNE. COSA C’AZZECCA LA CALCIO LECCO CON LE ROTONDE?”

Perché devono raccontare sempre fandonie, insistendo su scenari menzogneri che nulla hanno a vedere con la realtà dei fatti?

Si apprende dalla stampa che la Regione Lombardia parteciperà, assieme al Comune al finanziamento delle rotonde di piazza Manzoni e viale Costituzione e questa è una bella notizia.

Ma cosa ci azzecca la calcio Lecco con le rotonde?

Si vuol far credere che con 500mila euro si riusciranno a fare tutte le rotonde previste dal piano del traffico e dal processo di desemaforizzazione che la precedente amministrazione aveva pianificato.

Non è così!

L’amministrazione Brivio aveva lasciato le risorse necessarie senza indebitamento, già inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, per realizzare la rotonda di via Leonardo da Vinci ang. viale Costituzione, il controviale per accedere a piazza Affari e per la rotonda davanti all’ex Larius, con passaggi pedonali in sicurezza, denari che sono stati immediatamente derubricati dall’attuale amministrazione per usarli in modo improprio ; penso dalle promozioni di “amo la montagna”, alle consulenze sulla necessità, a loro parere, di trovare un’altra sede per il Comune.

Sta di fatto che quei soldi si sono volatilizzati in un attimo e sappiamo come sono andate a finire le due vicende alle quali mi riferisco.

Ora dire che le rotonde servono per snellire il traffico durante le partite del Lecco vuol dire offendere l’intelligenza dei cittadini e penso far arrabbiare ulteriormente la famiglia Di Nunno che chiedeva legittimamente di essere aiutata in quota parte per i lavori allo stadio di proprietà del Comune di Lecco.

Siamo stati mesi e mesi in una sperimentazione perenne con new jersey sulle strade principali della città che danno un senso di provvisorietà e degrado, hanno rinunciato e dirottato altrove i soldi della precedente amministrazione per mettere risorse che vi assicuro non saranno sufficienti per fare tutte le rotonde, dulcis in fundo imputando la causa del finanziamento alla calcio Lecco e alle partite durante il fine settimana.

Voglio spezzare una lancia a favore del patron Di Nunno che fa bene ad essere arrabbiato e si sente preso in giro.

Una operazione viabilistica disegnata anni fa, un piano del traffico pianificato quando la squadra era in serie C, adesso lo si vuole far passare come un favore fatto alla calcio Lecco.

Se vogliono omaggiare nella realizzazione delle rotonde con i colori blucelesti la società nessun problema, ma cerchiamo di essere seri e di non creare danno su danno arrampicandosi sugli specchi.

La cosa importante è togliere quanto prima i new jersey, ripristinare situazioni di decoro e sicurezza delle strade, realizzare le rotonde in via definitiva per migliorare la viabilità in entrata e uscita da Lecco, ma lasciamo stare di dare versioni fuorvianti che possono solo infastidire la gente che non ne possono più delle giustificazioni insensate che da tre anni siamo costretti a digerire.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco