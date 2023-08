LECCO – Un nuovo spettacolo con musica dal vivo all’interno della rassegna ‘Costellazioni culturali lecchesi’ animerà giovedì 3 agosto il cortile del polo museale di Palazzo Belgiojoso. Si tratta del recital ‘Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo’ dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo, una produzione ‘Gli Incamminati’ inizialmente prevista alle 19:30, prenderà avvio alle 21. La voce recitante e la regia sono di Mino Manni, che sarà accompagnato da Silvia Mangiarotti al violino, Francesca Ruffilli al violoncello, Mattia Signaroldi alla chitarra e dalla voce di Elisa Dal Corso. Gli interpreti eseguiranno dei brani tratti dalle colonne sonore dei film pasoliniani, alcune arie famose di Maria Callas e canzoni scritte dallo stesso Pasolini.

Il titolo è infatti tratto da un verso di ‘Cosa sono le nuvole’, canzone scritta da Pasolini per Domenico Modugno e il recital si svilupperà anche attraverso i suoi articoli e saggi più famosi raccolti negli ‘Scritti Corsari’, toccando alcune commoventi lettere scambiate con l’amata Callas, frammenti delle sue sceneggiature cinematografiche e dei suoi ultimi scritti prima della drammatica morte.

L’evento è a ingresso libero e in caso di maltempo si terrà all’auditorium Sorelle Villa – Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo. Per informazioni è possibile chiamare lo 0341 481 140 o scrivere a cultura@comune.lecco.it .

